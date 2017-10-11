Премьер Испании и лидер социалистов изучат возможность реформы Конституции для завершения кризиса с Каталонией

Премьер-министр Испании Мариано Рахой и лидер оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес пришли к соглашению рассмотреть вопрос изменения Конституции страны для завершения кризиса в Каталонии.
Об этом П.Санчес сообщил в среду журналистам.
"Решение, к которому мы пришли с премьер-министром, заключается в открытии политического пути, пути конституционной реформы", - приводят его слова западные СМИ.
Глава партии социалистов добавил, что обсуждение этой реформы будет касаться вопроса того, каким образом "Каталония может остаться в Испании, а не покинуть ее".
Накануне поздно вечером на странице в "Твиттере" Женералитета (исполнительной власти) Каталонии появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.
Однако ранее во вторник К.Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.
"Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога (с Мадридом - ИФ)", - сказал он, выступая в каталонском парламенте.
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