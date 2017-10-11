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СНГ 11.10.2017 16:59

Главы государств СНГ в будущем году проведут заседание своего совета в столице Таджикистана

Заседание Совета глав государств СНГ под председательством Таджикистана пройдёт в конце сентября 2018 года в Душанбе, сообщил глава исполкома - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Председательство в СНГ переходит Таджикистану с 1 января 2018 года. "Сопредседателем будет в следующем году Туркменистан", - добавил С.Лебедев.

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Тэги: СНГ, САММИТ, ТАДЖИКИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]