Главы государств СНГ в будущем году проведут заседание своего совета в столице Таджикистана

Заседание Совета глав государств СНГ под председательством Таджикистана пройдёт в конце сентября 2018 года в Душанбе, сообщил глава исполкома - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Председательство в СНГ переходит Таджикистану с 1 января 2018 года. "Сопредседателем будет в следующем году Туркменистан", - добавил С.Лебедев.