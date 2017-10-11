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СНГ 11.10.2017 19:14

Премьер Киргизии благодарен исполкому СНГ за формирование миссии наблюдателей на президентских выборах в республике

В Киргизии благодарны партнерам по СНГ, направившим своих наблюдателей на президентские выборы в республике, заявил глава правительства Киргизии Сапар Исаков, выступая в среду в Сочи на заседании глав государств СНГ в узком составе.

"Деятельность миссии наблюдателей от СНГ является неотъемлемым элементом взаимодействия в рамках Содружества. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности нашим партнерам и Исполкому СНГ за выдвижение своих кандидатур и формирование представительного состава миссии наблюдателей от СНГ на президентские выборы в Киргизии", - сказал премьер-министр, текст выступления которого предоставила пресс-служба правительства Киргизии

Он указал, что в республике имеются "все условия, а также твердая политическая воля провести эти выборы на самом высоком уровне в части открытости".

"Народ Киргизии убедился в возможности смены власти путем свободных демократических выборов, в этой связи, всем политикам и политическим партиям созданы равные условия для самореализации и участия в этом процессе", - добавил С.Исаков.

Киргизский премьер убежден, что "предвыборная борьба должна идти строго в соответствии с нашим внутренним законодательством и международными нормами при активном участии зарубежных наблюдателей".

"Итоги выборов должны быть плодом только открытой, честной внутренней борьбы. Другой вариант в любых проявлениях для народа Киргизии неприемлем и недопустим, надеюсь на понимание и поддержку", - подчеркнул С.Исаков.

Премьер-министр Киргизии принимает участие в проходящих в среду в Сочи саммитах глав государств СНГ и ЕАЭС вместо президента Алмазбека Атамбаева, отменившего свой рабочий визит в РФ, чтобы лично контролировать обеспечение безопасности в республике накануне назначенных на 15 октября выборов главы государства.

На пост президента Киргизии претендуют 12 кандидатов. Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СНГ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]