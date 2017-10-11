Премьер Киргизии благодарен исполкому СНГ за формирование миссии наблюдателей на президентских выборах в республике

В Киргизии благодарны партнерам по СНГ, направившим своих наблюдателей на президентские выборы в республике, заявил глава правительства Киргизии Сапар Исаков, выступая в среду в Сочи на заседании глав государств СНГ в узком составе.
"Деятельность миссии наблюдателей от СНГ является неотъемлемым элементом взаимодействия в рамках Содружества. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности нашим партнерам и Исполкому СНГ за выдвижение своих кандидатур и формирование представительного состава миссии наблюдателей от СНГ на президентские выборы в Киргизии", - сказал премьер-министр, текст выступления которого предоставила пресс-служба правительства Киргизии
Он указал, что в республике имеются "все условия, а также твердая политическая воля провести эти выборы на самом высоком уровне в части открытости".
"Народ Киргизии убедился в возможности смены власти путем свободных демократических выборов, в этой связи, всем политикам и политическим партиям созданы равные условия для самореализации и участия в этом процессе", - добавил С.Исаков.
Киргизский премьер убежден, что "предвыборная борьба должна идти строго в соответствии с нашим внутренним законодательством и международными нормами при активном участии зарубежных наблюдателей".
"Итоги выборов должны быть плодом только открытой, честной внутренней борьбы. Другой вариант в любых проявлениях для народа Киргизии неприемлем и недопустим, надеюсь на понимание и поддержку", - подчеркнул С.Исаков.
Премьер-министр Киргизии принимает участие в проходящих в среду в Сочи саммитах глав государств СНГ и ЕАЭС вместо президента Алмазбека Атамбаева, отменившего свой рабочий визит в РФ, чтобы лично контролировать обеспечение безопасности в республике накануне назначенных на 15 октября выборов главы государства.
На пост президента Киргизии претендуют 12 кандидатов. Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
Закир Гасанов примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ
Президент Алиев пожелал вечного мира и процветания народу Испании
Посол Азербайджана в Берне вручила верительные грамоты президенту Швейцарии
Нефть перешла к снижению, цена Brent опустилась до $56,47 за баррель
Etihad Airways со 2 марта 2018г начнет прямые рейсы из Абу-Даби в Баку
Минналогов Азербайджана за 9 месяцев обеспечило возмещение в госбюджет около 13,5 млн манатов по налоговым преступлениям
В ближайшее время на Солнце будет все спокойно - ученый
Азербайджан попал в Лигу D первого розыгрыша Лиги Наций УЕФА
Минэнерго Азербайджана 24 октября проведет выборы в Общественный совет
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Компания Bakcell была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) мобильной сетью в Азербайджане
Российский космонавт Сергей Рыжиков и бакинская молодежь: откровенная встреча. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»