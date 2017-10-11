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СНГ 11.10.2017 17:15

Казахстанские пограничники проводят плановую операцию по всему периметру госграницы, в том числе на участке с Киргизией - спецслужба

Пограничная служба Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана проводит плановую пограничную операцию по всему периметру государственной границы, в том числе на казахстанско-киргизском участке, сообщила пресс-служба КНБ в среду.

"Целями данной операции являются пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, в связи с этим усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу.

"При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы не накладывалось. Действия подразделений и военнослужащих Погранслужбы КНБ осуществляются строго в рамках законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в социальных сетях появились фото- и видео материалы о больших автомобильных пробках и очередях на КПП на границе Казахстана и Киргизии. В комментариях очевидцы пишут, что прохождение границы занимает несколько часов.

В среду Государственная пограничная служба (ГПС) Киргизии сообщила о переходе на усиленный вариант несения службы в период подготовки и проведения выборов президента республики.

"С 10 октября с 20:00 (17:00 мск) в период подготовки и проведения выборов президента Киргизии, Государственная пограничная служба перешла на усиленный вариант", - сообщил представитель ГПС Киргизии.

По его словам, с 10 октября 18:00 (15:00 мск) пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на киргизско-казахстанской государственной границе со стороны сопредельного государства осуществляется в усиленном варианте. "В этой связи отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств через государственную границу", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил обеспечить людей на границе с Казахстаном палатками и горячим питанием.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ГРАНИЦА, КНБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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