Казахстанские пограничники проводят плановую операцию по всему периметру госграницы, в том числе на участке с Киргизией - спецслужба

Пограничная служба Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана проводит плановую пограничную операцию по всему периметру государственной границы, в том числе на казахстанско-киргизском участке, сообщила пресс-служба КНБ в среду.
"Целями данной операции являются пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, в связи с этим усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу.
"При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы не накладывалось. Действия подразделений и военнослужащих Погранслужбы КНБ осуществляются строго в рамках законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан", - подчеркивается в сообщении.
Ранее в социальных сетях появились фото- и видео материалы о больших автомобильных пробках и очередях на КПП на границе Казахстана и Киргизии. В комментариях очевидцы пишут, что прохождение границы занимает несколько часов.
В среду Государственная пограничная служба (ГПС) Киргизии сообщила о переходе на усиленный вариант несения службы в период подготовки и проведения выборов президента республики.
"С 10 октября с 20:00 (17:00 мск) в период подготовки и проведения выборов президента Киргизии, Государственная пограничная служба перешла на усиленный вариант", - сообщил представитель ГПС Киргизии.
По его словам, с 10 октября 18:00 (15:00 мск) пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на киргизско-казахстанской государственной границе со стороны сопредельного государства осуществляется в усиленном варианте. "В этой связи отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств через государственную границу", - сказал он.
В свою очередь премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил обеспечить людей на границе с Казахстаном палатками и горячим питанием.
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