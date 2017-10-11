Минналогов Азербайджана за 9 месяцев обеспечило возмещение в госбюджет около 13,5 млн манатов по налоговым преступлениям

Департамент предварительного расследования налоговых преступлений Минналогов Азербайджана в январе-сентябре 2017 года обеспечил возмещение в госбюджет 13 млн 433,2 тыс. манатов, отмечается в сообщении министерства.
«Департамент предварительного расследования налоговых преступлений Минналогов Азербайджана в январе-сентябре 2017 года обеспечил выплату в госбюджет 13 млн 433,2 тыс. манатов после расследования по 405 уголовным делам, возбужденным по фактам уклонения от уплаты налогов и незаконного предпринимательства», - говорится в сообщении.
За отчетный период департамент после полного погашения налоговой задолженности закрыл 64 дела, а также передал на рассмотрение судебных органов материалы в отношении 90 человек по 80 уголовным делам.
В целом, за 9 месяцев завершено предварительное расследование по 334 уголовным делам, в отношении 11 человек применена мера пресечения арест.
В январе-сентябре были задержаны 14 человек, находившихся в розыске за налоговые преступления.
Департамент предварительного расследования налоговых преступлений в министерстве налогов создан в 2000 году.
А.Азизов
Закир Гасанов примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ
Президент Алиев пожелал вечного мира и процветания народу Испании
Посол Азербайджана в Берне вручила верительные грамоты президенту Швейцарии
В ближайшее время на Солнце будет все спокойно - ученый
Азербайджан попал в Лигу D первого розыгрыша Лиги Наций УЕФА
Минэнерго Азербайджана 24 октября проведет выборы в Общественный совет
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Молдавия заинтересована получить председательство в СНГ в ближайшей перспективе - Додон
Премьер Киргизии благодарен исполкому СНГ за формирование миссии наблюдателей на президентских выборах в республике
Премьер Испании и лидер социалистов изучат возможность реформы Конституции для завершения кризиса с Каталонией
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Компания Bakcell была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) мобильной сетью в Азербайджане
Российский космонавт Сергей Рыжиков и бакинская молодежь: откровенная встреча. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»