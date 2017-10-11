Минналогов Азербайджана за 9 месяцев обеспечило возмещение в госбюджет около 13,5 млн манатов по налоговым преступлениям

Департамент предварительного расследования налоговых преступлений Минналогов Азербайджана в январе-сентябре 2017 года обеспечил возмещение в госбюджет 13 млн 433,2 тыс. манатов, отмечается в сообщении министерства.

«Департамент предварительного расследования налоговых преступлений Минналогов Азербайджана в январе-сентябре 2017 года обеспечил выплату в госбюджет 13 млн 433,2 тыс. манатов после расследования по 405 уголовным делам, возбужденным по фактам уклонения от уплаты налогов и незаконного предпринимательства», - говорится в сообщении.

За отчетный период департамент после полного погашения налоговой задолженности закрыл 64 дела, а также передал на рассмотрение судебных органов материалы в отношении 90 человек по 80 уголовным делам.

В целом, за 9 месяцев завершено предварительное расследование по 334 уголовным делам, в отношении 11 человек применена мера пресечения арест.

В январе-сентябре были задержаны 14 человек, находившихся в розыске за налоговые преступления.

Департамент предварительного расследования налоговых преступлений в министерстве налогов создан в 2000 году.

А.Азизов