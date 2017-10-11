Официальных обращений Киева о выходе из СНГ не поступало, Украина де-юре остается в Содружестве - Лебедев

Украина де-юре остаётся в СНГ, хотя и не платит взносы, есть сигналы, что в предстоящих мероприятиях Содружества планирует участвовать, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Де-юре Украина остается членом Содружества Независимых Государств. Никаких официальных обращений со стороны руководства Украины не поступало ни в адрес исполкома СНГ, ни в адрес председательствующего государства о том, что Украина намерена выйти из Содружества", - сказал С.Лебедев журналистам в среду по итогам заседания Совета глав государств СНГ.

При этом де-факто, добавил он, "Украина свернула свое участие в деятельности многих органов, но в то же время в деятельности некоторых она участвует". "Вот совсем недавно, 15 сентября в Москве прошло заседание экономсовета СНГ, где был представитель Украины, стоял украинский флаг. Более того, она, это была женщина, выступила с двумя заявлениями от имени Украины, которые также вызвали определенную дискуссию", - рассказал глава исполкома.

Он добавил: "Взносы (Украина - ИФ) не платит, это, конечно, тоже усложняет ее участие в наших органах, ну и вызывает, естественно, не положительную реакцию остальных участников содружества".

Вместе с тем, по его словам, "у нас есть сигналы, что на предстоящих заседаниях некоторых органов СНГ Украина планирует принять участие"