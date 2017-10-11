Etihad Airways со 2 марта 2018г начнет прямые рейсы из Абу-Даби в Баку

Авиакомпания Etihad Airways (ОАЭ) со 2 марта 2018 года начнет выполнение регулярных рейсов по направлению Абу-Даби–Баку, отмечается на сайте компании.

«Открытие нового маршрута связано с большим и растущим спросом на рейсы между ОАЭ и Азербайджаном. Полеты будут выполняться три раза в неделю (по средам, пятницам и субботам) воздушными судами Airbus A320, рассчитанным на 16 мест в бизнес-классе и 120 в эконом-классе», - подчеркивается в информации.

Вылет из аэропорта Абу-Даби будет осуществляться в 10:10 по местному времени, прилет в Баку – в 13:15 местного времени. В обратном направлении самолеты будут вылетать из Баку в 16:30 и прибывать в Абу-Даби в 19:25.

В сообщении со ссылкой на главного исполнительного директора Etihad Airways Питера Баумгартнера подчеркивается, что открытие рейса между Абу-Даби и Баку «демонстрирует важность укрепления деловых, туристических и культурных связей между ОАЭ и Азербайджаном».

«Исходя из роста (турпотока – ИФ-Аз), наблюдавшегося в последние месяцы из стран ОАЭ и соседних стран Персидского залива в Азербайджан, мы уверены, что новый маршрут увеличит поток туристов из ОАЭ, и в свою очередь мы с нетерпением ждем возможности приветствовать азербайджанских граждан на наших рейсах в Абу-Даби», - считает П.Баумгартнер.

Н.Аббасова