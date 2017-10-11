Великобритания ожидает около 40 млн иностранных туристов по итогам 2017 года - СМИ

Великобритания в 2017 году может принять рекордное число иностранных туристов - почти 40 млн человек, сообщает телеканал BBC со ссылкой на агентство VisitBritain.
Согласно прогнозу, число зарубежных посетителей в Великобритании увеличится на 6% и достигнет 39,7 млн человек. Расходы туристов вырастут на 14% - до 25,7 млрд фунтов стерлингов ($33,9 млрд).
По данным издания, Великобритания стала дешевле для зарубежных туристов из-за падения стоимости фунта после решения о Brexit. При этом председатель британского управления по туризму Стив Риджуэй отмечает, что для жесткой конкурентной борьбы с другими рынками недостаточно падения курса валюты.
"Мы должны продолжать инвестировать в развитие туристических продуктов мирового уровня, делая Великобританию желанным местом для поездок иностранных и местных туристов, и должны облегчить посетителям возможность совершить эту поездку", - заявил он.
По данным Ассоциации ведущих достопримечательностей (Association of Leading Visitor Attractions), топ-5 наиболее популярных мест Великобритании в 2016 году возглавил Британский музей - 6,4 млн посещений. За ним следует Национальная галерея (6,3 млн), Галерея Тейт (5,8 млн), Музей естествознания (4,6 млн) и Саут-Банк Центр (3,9 млн).
По данным Росстата, в 2016 году Великобританию посетили 215 тыс. российских туристов. За первые полгода 2017 число россиян, отправившихся в Соединенное Королевство с туристическими целями, достигло 121 тыс. человек, что на 22% выше, чем годом ранее.
Принятие ПАСЕ документов в отношении Баку заставляет Азербайджан пересмотреть свои отношения с Советом Европы – помощник президента
Закир Гасанов примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ
Президент Алиев пожелал вечного мира и процветания народу Испании
Минэнерго США повысило прогнозы цен на нефть мире и добычи в стране
Нефть перешла к снижению, цена Brent опустилась до $56,47 за баррель
Etihad Airways со 2 марта 2018г начнет прямые рейсы из Абу-Даби в Баку
Нью-йоркский винодел создал вино covfefe в честь Трампа
Мировые расходы на лечение связанных с ожирением болезней достигнут $1,2 трлн к 2025 г. - эксперты
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Компания Bakcell была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) мобильной сетью в Азербайджане
Российский космонавт Сергей Рыжиков и бакинская молодежь: откровенная встреча. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»