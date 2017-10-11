Великобритания ожидает около 40 млн иностранных туристов по итогам 2017 года - СМИ

Великобритания в 2017 году может принять рекордное число иностранных туристов - почти 40 млн человек, сообщает телеканал BBC со ссылкой на агентство VisitBritain.

Согласно прогнозу, число зарубежных посетителей в Великобритании увеличится на 6% и достигнет 39,7 млн человек. Расходы туристов вырастут на 14% - до 25,7 млрд фунтов стерлингов ($33,9 млрд).

По данным издания, Великобритания стала дешевле для зарубежных туристов из-за падения стоимости фунта после решения о Brexit. При этом председатель британского управления по туризму Стив Риджуэй отмечает, что для жесткой конкурентной борьбы с другими рынками недостаточно падения курса валюты.

"Мы должны продолжать инвестировать в развитие туристических продуктов мирового уровня, делая Великобританию желанным местом для поездок иностранных и местных туристов, и должны облегчить посетителям возможность совершить эту поездку", - заявил он.

По данным Ассоциации ведущих достопримечательностей (Association of Leading Visitor Attractions), топ-5 наиболее популярных мест Великобритании в 2016 году возглавил Британский музей - 6,4 млн посещений. За ним следует Национальная галерея (6,3 млн), Галерея Тейт (5,8 млн), Музей естествознания (4,6 млн) и Саут-Банк Центр (3,9 млн).

По данным Росстата, в 2016 году Великобританию посетили 215 тыс. российских туристов. За первые полгода 2017 число россиян, отправившихся в Соединенное Королевство с туристическими целями, достигло 121 тыс. человек, что на 22% выше, чем годом ранее.