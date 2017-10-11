Компания Bakcell была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) мобильной сетью в Азербайджане

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, продолжает демонстрировать лучшие показатели производительности сети. Так, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала компанию Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Методика тестирования P3 Communications основана на измерении качества клиентского опыта в использовании широкого спектра услуг, предоставляемых оператором.

Тестирование мобильной сети, охватывающее услуги голосовой связи и передачи данных было проведено в августе 2017 года, по всей территории страны, включая города, населенные пункты и основные автомобильные магистрали. 55 % тестирования (полностью состоящего из передвижного измерения показателей сети) было проведено в таких городах как Баку, Гянджа, Шеки, Ширван, Губа, Мингячевир, Сумгаит и др., в то время как остальная часть тестов была проведена в городах меньшего масштаба, таких как Хырдалан, Габала, Хачмаз, Лянкаран и др., а также на дорогах между этими городами и населенными пунктами.

Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети, и была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) сетью мобильного интернета в г. Баку и других крупных городах страны.

«Мы очень рады тому, что международный лидер в сфере мобильного бенчмаркинга назвал сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test). Наша компания продолжает вкладывать инвестиции в свою сеть, стремясь предоставить клиентам самый лучший клиентский опыт использования мобильных услуг. Наши сети 3G и 4G были улучшены и расширены в регионах страны. Кроме этого, мы постоянно внедряем новые технологии с целью улучшить и без того высокое качество нашей сети, что в свою очередь обеспечивает видимое превосходство мобильной сети Bakcell. Уже второй год подряд, международные компании, оказывающие комплексные услуги по независимому тестированию сетей, признают сеть компании Bakcell лучшей в стране. Я уверен, что мы продолжим успешно работать в этом направлении и в последующие годы, предлагая абонентам Bakcell самый лучший опыт использования мобильных услуг», заявил главный исполнительный директор компании Bakcell г-н Николаи Беккерс.

Благодаря более чем 6500 базовых станциям, сеть компании Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sü[email protected], Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Будучи крупнейшим национальным инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Сеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sü[email protected] и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89

О компании P3

P3 является ведущей международной компанией, предоставляющей услуги консалтинга, инжиниринга, а также услуги тестирования. Быстро растущая команда компании состоит из более чем 3400 консультантов и инженеров, работающих над разработкой и внедрением инновационных решений для современных комплексных задач в сфере технологий. В 2016 году P3 объявила об обороте в размере более 340 миллионов евро. Предлагая широкий спектр услуг и проприетарных инструментов для автомобильной, аэрокосмической, телекоммуникационной и энергетической промышленности, P3 добавляет ощутимую ценность, которая помогает клиентам добиться успеха на каждом этапе своей деятельности - от инноваций до внедрения. В телекоммуникационном секторе P3 Communications предоставляет независимые технические и управленческие консалтинговые услуги, включая сетевое планирование, сквозную оптимизацию, безопасность, тестирование QoS и QoE, международный бенчмаркинг, тестирование устройств и приемочные тесты. Список клиентов P3 включает в себя операторов сетей, поставщиков оборудования, производителей устройств, а также организации общественной безопасности и регулирующие органы по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите сайт http://www.p3-group.com