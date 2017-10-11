Молдавия не получит от ЕС 28 млн евро на судебную реформу

Европейский союз объявил в среду, что не будет перечислять дополнительные средства в государственный бюджет Молдавии для поддержки реформ в секторе правосудия.

Как сообщили "Интерфаксу" в делегации постоянного представительства Евросоюза в Кишиневе, эти средства были предоставлены властям Молдавии, которые согласились использовать их для реформирования сектора правосудия, особенно в течение 2014-2015 годы.

"Евросоюз внимательно следил за процессом реформ и отметил, что молдавские власти проявили недостаточную приверженность реформированию сектора правосудия в 2014 и 2015 годы. При недостаточном распределении средств и персонала необходимые реформы не проводились. В результате прогресса было недостаточно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это означает, что власти Молдавии не выполнили условия Евросоюза для получения последнего финансового перевода в рамках программы реформы правосудия на сумму 28 миллионов евро.

"Эта сумма не будет выплачена государственному бюджету Молдавии, но останется в Евросоюзе", - подчеркнул собеседник агентства.

В распространенном постпредством Евросоюза в Молдавии сообщении приводятся слова посла ЕС в Кишиневе Петера Михалко, который, в частности, сказал: "Евросоюз продолжает поддерживать молдаван, которые усердно работают ради лучшего будущего. Мы сейчас размышляем о том, как мы можем помочь гражданам в ближайшие годы. Мы хотим отдать приоритет проектам, которые непосредственно улучшают жизнь молдаван".

Евросоюз также приостановил выплаты бюджетной поддержки еще в четырех областях политики. Сроки этих выплат будут уточнены Брюсселем в свое время, говорится в сообщении.