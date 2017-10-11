Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0087 RUR   0.0293 GBR   2.2435 TRY   0.4588

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.92 Brent   56.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 13° 19° 13 Окт 12° 19° 14 Окт 13° 19°

ТЭК 11.10.2017 19:37

Нефть перешла к снижению, цена Brent опустилась до $56,47 за баррель

Цены на нефть перешли от роста к снижению в ходе торгов в среду. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) улучшила прогноз мирового спроса, Ливия сообщила, что добыча нефти приблизилась к 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Кроме того, участники рынка ждут данных о товарных запасах углеводородов в США, которые из-за празднования Дня Колумба в понедельник будут обнародованы на день позже обычного - в 19:00 в четверг.

Декабрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 опустился на $0,14 (0,25%) - до $56,47 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась до $57,09 за баррель

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,04 (0,08%) - до $50,88 за баррель.

По оценкам экономистов, коммерческие запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 2,4 млн баррелей.

ОПЕК немного улучшила оценку роста мирового спроса на нефть в 2017-2018 годах - на 30 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в ежемесячном отчете картеля. Повышение прогнозов в 2017 году связано с более высоким, чем ожидалось ранее, спросом на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Китае.

Но вместе с тем выросли и оценки добычи нефти.

Товарные запасы нефти в развитых странах продолжают снижаться, говорится в обзоре ОПЕК: в августе они упали еще на 24,7 млн баррелей, до 2 млрд 996 млн баррелей, то есть оказались на 171 млн баррелей меньше среднего уровня за пять лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть продолжают повышаться, Brent поднялась до $56,82 за баррель Нефть продолжает дорожать, цена Brent выросла до $56,69 за баррель Нефть Brent подешевела ниже $55,5 за баррель, WTI дорожает Цены на нефть растут после падения по итогам недели, Brent на уровне $55,75 за баррель Нефть дешевеет после роста в четверг, Brent - ниже $57 за баррель Нефть Brent усилила подъем до $56,2 за баррель на заявлениях Путина и Эрдогана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]