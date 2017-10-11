Нефть перешла к снижению, цена Brent опустилась до $56,47 за баррель

Цены на нефть перешли от роста к снижению в ходе торгов в среду. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) улучшила прогноз мирового спроса, Ливия сообщила, что добыча нефти приблизилась к 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Кроме того, участники рынка ждут данных о товарных запасах углеводородов в США, которые из-за празднования Дня Колумба в понедельник будут обнародованы на день позже обычного - в 19:00 в четверг.

Декабрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 опустился на $0,14 (0,25%) - до $56,47 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась до $57,09 за баррель

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,04 (0,08%) - до $50,88 за баррель.

По оценкам экономистов, коммерческие запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 2,4 млн баррелей.

ОПЕК немного улучшила оценку роста мирового спроса на нефть в 2017-2018 годах - на 30 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в ежемесячном отчете картеля. Повышение прогнозов в 2017 году связано с более высоким, чем ожидалось ранее, спросом на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Китае.

Но вместе с тем выросли и оценки добычи нефти.

Товарные запасы нефти в развитых странах продолжают снижаться, говорится в обзоре ОПЕК: в августе они упали еще на 24,7 млн баррелей, до 2 млрд 996 млн баррелей, то есть оказались на 171 млн баррелей меньше среднего уровня за пять лет.