Журналистку из Германии судят в Турции по обвинению в пропаганде терроризма

В Турции начался суд над немецкой журналисткой турецкого происхождения Месале Толу, которую обвиняют в пропаганде терроризма, а также в связях с запрещенной в Турции Марксистско-ленинской коммунистической партией (ТКП/МЛ), сообщает в четверг "Ассошиэйтед Пресс".

Адвокат М.Толу заявил, что следователи сочли его подзащитную причастной к запрещенному движению из-за того, что она была на похоронах нескольких его членов, однако сама М.Толу заявила, что ходила туда "из чувства сознательности".

Журналистка не признает выдвинутые против нее обвинения и называет процесс "атакой на прессу в Турции". М.Толу до ареста работала в частном турецком информационном агентстве левого толка ETHA.

Помимо М.Толу в Турции взяли под стражу еще десять журналистов с гражданством ФРГ.

Ранее турецкий суд приговорил финскую журналистку Айлу Альбайрак к двум годам и одному месяцу лишения свободы за статьи о курдах, опубликованные в американском издании "Уолл-стрит джорнэл".