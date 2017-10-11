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Дальнее зарубежье 11.10.2017 20:08

Журналистку из Германии судят в Турции по обвинению в пропаганде терроризма

В Турции начался суд над немецкой журналисткой турецкого происхождения Месале Толу, которую обвиняют в пропаганде терроризма, а также в связях с запрещенной в Турции Марксистско-ленинской коммунистической партией (ТКП/МЛ), сообщает в четверг "Ассошиэйтед Пресс".

Адвокат М.Толу заявил, что следователи сочли его подзащитную причастной к запрещенному движению из-за того, что она была на похоронах нескольких его членов, однако сама М.Толу заявила, что ходила туда "из чувства сознательности".

Журналистка не признает выдвинутые против нее обвинения и называет процесс "атакой на прессу в Турции". М.Толу до ареста работала в частном турецком информационном агентстве левого толка ETHA.

Помимо М.Толу в Турции взяли под стражу еще десять журналистов с гражданством ФРГ.

Ранее турецкий суд приговорил финскую журналистку Айлу Альбайрак к двум годам и одному месяцу лишения свободы за статьи о курдах, опубликованные в американском издании "Уолл-стрит джорнэл".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ФРГ, ЖУРНАЛИСТКА, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]