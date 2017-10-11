На саммите СНГ в Сочи согласован план мероприятий в рамках Содружества

2019 год в СНГ будет объявлен Годом книги, а в 2020 году страны Содружества совместно отметят 75-летие победы в Великой Отечественной войне.
Такое решение принято по итогам саммита СНГ, состоявшегося в среду в Сочи.
Президенты стран Содружества также договорились о реализации межгосударственной программы "Культурные столицы СНГ" в 2018 году в Армении, в 2019 году - в Белоруссии, в 2020 году - в Казахстане.
Как пояснил позже на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, "азербайджанский город Гянджа передаст эту эстафету армянскому городу Горис, затем культурной столицей СНГ станет Брест, а потом - казахстанский Шымкент".
Также главы государств СНГ приняли совместное заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.
Принятие ПАСЕ документов в отношении Баку заставляет Азербайджан пересмотреть свои отношения с Советом Европы – помощник президента
Закир Гасанов примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ
Президент Алиев пожелал вечного мира и процветания народу Испании
Минэнерго США повысило прогнозы цен на нефть мире и добычи в стране
Нефть перешла к снижению, цена Brent опустилась до $56,47 за баррель
Etihad Airways со 2 марта 2018г начнет прямые рейсы из Абу-Даби в Баку
Нью-йоркский винодел создал вино covfefe в честь Трампа
Мировые расходы на лечение связанных с ожирением болезней достигнут $1,2 трлн к 2025 г. - эксперты
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Компания Bakcell была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) мобильной сетью в Азербайджане
Российский космонавт Сергей Рыжиков и бакинская молодежь: откровенная встреча. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»