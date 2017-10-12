Более 10 человек погибли при взрыве в кафе в Ираке - СМИ

Жертвами взрыва в кафе города Хит иракской провинции Анбар стали по меньшей мере 11 человек, еще 15 получили ранения, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на местные власти.

Взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. Все погибшие и пострадавшие - гражданские лица, отмечает АП.

Силы безопасности Ирака ведут бои против террористической группировки ИГИЛ на западе провинции. Хит расположен примерно в 160 км от районов боевых действий.