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Дальнее зарубежье 12.10.2017 07:38

Более 10 человек погибли при взрыве в кафе в Ираке - СМИ

Жертвами взрыва в кафе города Хит иракской провинции Анбар стали по меньшей мере 11 человек, еще 15 получили ранения, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на местные власти.

Взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. Все погибшие и пострадавшие - гражданские лица, отмечает АП.

Силы безопасности Ирака ведут бои против террористической группировки ИГИЛ на западе провинции. Хит расположен примерно в 160 км от районов боевых действий.

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Тэги: ИРАК, СМЕРТНИК, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]