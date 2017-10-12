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Бизнес и законодательство 12.10.2017 09:02

Азербайджано-американский бизнес-форум пройдет в Баку 16 октября

Бизнес-форум Азербайджан-США пройдет в Баку 16 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"В работе форума ожидается участие 17 американских компаний, действующих в сферах строительства, логистики, АПК, информационных технологий, управления проектами, финансов, производства оборудования, радарных систем, аэрокосмических систем безопасности", - отметили в фонде.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, БИЗНЕС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]