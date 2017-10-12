Азербайджано-американский бизнес-форум пройдет в Баку 16 октября

Бизнес-форум Азербайджан-США пройдет в Баку 16 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
"В работе форума ожидается участие 17 американских компаний, действующих в сферах строительства, логистики, АПК, информационных технологий, управления проектами, финансов, производства оборудования, радарных систем, аэрокосмических систем безопасности", - отметили в фонде.
Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.
А.Азизов
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