Парламент Казахстана ратифицировал Договор о торговле оружием

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации Договора о торговле оружием", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Договор о торговле оружием был принят большинством голосов стран-участниц ООН 2 апреля 2013 года в Нью-Йорке. Документ направлен на установление общих международных стандартов для регулирования международной торговли обычным вооружением, а также предотвращение и искоренение незаконной торговли и незаконного перенаправления обычного вооружения.
"Договор применяется ко всем видам обычных вооружений в рамках следующих категорий: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения", - поясняется в заключении мажилиса к указанному законопроекту.
Согласно договору, каждое государство-участник создает и использует национальную систему контроля, включая национальный контрольный список, для осуществления положений настоящего договора, а также назначает национальный контактный центр для обмена информации по вопросам, касающимся осуществления договора.
При этом нормами договора оговариваются случаи запретов на передачу обычных вооружений, боеприпасов и средств поражения, частей и компонентов.
"Каждое государство-участник ведет национальный учет выдачи разрешений на осуществление экспорта или фактических операций по экспорту обычных вооружений и ежегодно представляет доклад за предыдущий год, содержащий информацию о разрешенном или фактическом экспорте и импорте обычных вооружений", - говорится в заключении.
Государства-участники в рамках договора создают добровольный целевой фонд для оказания помощи странам, которым требуется международная помощь в связи с осуществлением договора.
Для эффективного осуществления договора учреждается секретариат, который созывает конференцию государств-участников.
Как ранее отмечал замминистра обороны Талгат Мухтаров, договор не повлияет на экспортные соглашения Казахстана.
"Этот договор полностью направлен на запрещение и предотвращение именно незаконного оборота оружия. Поэтому, здесь в договоре конкретно указано, что его положения никоим образом не повлияют на законные сделки государств в вопросах вооружения (в том числе по экспорту - ИФ)",- сказал он.
Документ, согласно законотворческой процедуре, считается принятым парламентом в целом и направлен на подпись главе государства.
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