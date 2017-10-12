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СНГ 12.10.2017 09:04

Парламент Казахстана ратифицировал Договор о торговле оружием

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации Договора о торговле оружием", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Договор о торговле оружием был принят большинством голосов стран-участниц ООН 2 апреля 2013 года в Нью-Йорке. Документ направлен на установление общих международных стандартов для регулирования международной торговли обычным вооружением, а также предотвращение и искоренение незаконной торговли и незаконного перенаправления обычного вооружения.

"Договор применяется ко всем видам обычных вооружений в рамках следующих категорий: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения", - поясняется в заключении мажилиса к указанному законопроекту.

Согласно договору, каждое государство-участник создает и использует национальную систему контроля, включая национальный контрольный список, для осуществления положений настоящего договора, а также назначает национальный контактный центр для обмена информации по вопросам, касающимся осуществления договора.

При этом нормами договора оговариваются случаи запретов на передачу обычных вооружений, боеприпасов и средств поражения, частей и компонентов.

"Каждое государство-участник ведет национальный учет выдачи разрешений на осуществление экспорта или фактических операций по экспорту обычных вооружений и ежегодно представляет доклад за предыдущий год, содержащий информацию о разрешенном или фактическом экспорте и импорте обычных вооружений", - говорится в заключении.

Государства-участники в рамках договора создают добровольный целевой фонд для оказания помощи странам, которым требуется международная помощь в связи с осуществлением договора.

Для эффективного осуществления договора учреждается секретариат, который созывает конференцию государств-участников.

Как ранее отмечал замминистра обороны Талгат Мухтаров, договор не повлияет на экспортные соглашения Казахстана.

"Этот договор полностью направлен на запрещение и предотвращение именно незаконного оборота оружия. Поэтому, здесь в договоре конкретно указано, что его положения никоим образом не повлияют на законные сделки государств в вопросах вооружения (в том числе по экспорту - ИФ)",- сказал он.

Документ, согласно законотворческой процедуре, считается принятым парламентом в целом и направлен на подпись главе государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПАРЛАМЕНТ, ДОГОВОР, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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