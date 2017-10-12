Министры обороны стран СНГ обсудят в Душанбе безопасность в Центральной Азии и развитие Объединенной системы ПВО

Заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества независимых государств (СМО СНГ) пройдет в четверг под председательством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
"Участники заседания обменяются оценками обстановки на южных границах Содружества и ее влиянии на безопасность в Центрально-Азиатском регионе", - сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрят более 20 вопросов сотрудничества в сфере обороны.
Также планируется принять решение по вопросам развития Объединенной системы ПВО, информационного обеспечения, создания Международной ассоциации Армейских игр, организации взаимодействия в области инженерного обеспечения и между топографическими службами вооруженных сил государств - участников СНГ.
"Состоится ряд двусторонних встреч министров обороны государств - участников СНГ. В ходе них предполагается обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах (ВТС), а также утвердить планы сотрудничества оборонных ведомств на 2018 год", - сказал И.Конашенков.
Кроме того, планируется подвести итоги и согласовать совместные мероприятия в следующем году, в том числе посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил генерал.
Накануне вечером С.Шойгу прибыл в столицу Таджикистана.
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