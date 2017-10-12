Трамп, как ожидается, прояснит свою позицию в отношении иранской ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп в четверг выступит с речью, в которой раскроет свою позицию относительно эффективности Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе, СВПД) и выполнения Тегераном его условий.

Американский лидер должен до 15 октября сообщить конгрессу США, считает ли он, что Иран соблюдает положения соглашения с "шестеркой" международных посредников.

Би-би-си отмечает, что если Д.Трамп придет к выводу о несоответствии ядерной сделки с Ираном американским интересам, то вопрос о будущем этого соглашения автоматически поступит на рассмотрение конгресса США. В течение 60 суток конгрессмены должны принять решение о возможном возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены в связи с заключением СВПД.

В соответствии с законодательством США, вопрос о дальнейшем действии ограничительных мер в отношении Тегерана будет приниматься большинством голосов членов конгресса. Если законопроект о разморозке санкций против Ирана будет принят, то затем он будет направлен на подпись Д.Трампу.

Ранее соглашение по иранской ядерной программе неоднократно подвергалось критике со стороны Д.Трампа, который назвал эту сделку "позорной для США".

В свою очередь, позицию президента США по иранской ядерной программе раскритиковали как западные страны, так и власти Ирана.

Так, глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Тегеран примет решительные контрмеры, если Д.Трамп продолжит угрожать пересмотром СВПД.

Иранский министр подчеркнул во время выступления перед членами парламента, что Иран "никогда не будет пересматривать условия соглашения", а также заявил, что Тегеран даст "еще более жесткий ответ" в случае новых угроз со стороны Вашингтона.

В среду о необходимости выполнять ядерное соглашение с Ираном напомнил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. По мнению министра, отказ от него может привести к ухудшению ситуации с распространением ядерного оружия.

При этом глава МИД Франции отметил, что если США выйдут из соглашения, то это может привести к "возобновлению продвижения Ирана к получению ядерного оружия".

В Берлине также выразили надежду на сохранение ядерной сделки с Ираном.

"Мы бы не хотели, чтобы это соглашение прекратило свое существование", - сказал глава германского внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль, выступая в понедельник перед журналистами в Берлине.

Такую позицию высказал и посол Германии в Иране Михаель Клор-Берхтольд, который заявил о том, что все участники ядерной сделки должны приложить усилия, чтобы добиться успеха. Соглашение между Ираном и "шестеркой" - пример правильного решения конфликтов через диалог, уверен он.

В РФ также раскритиковали намерения США выйти из ядерной сделки с Ираном.

В частности, по словам директора Департамента по вопросам нераспространения контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Михаила Ульянова, выход США из соглашения по иранскому атому нанёс бы удар по ситуации вокруг ракетной программы Пхеньяна.

"Если Соединённые Штаты пойдут по этому пути (выхода из СВПД - ИФ), то у всех у нас будет много головной боли. И, кстати, это будет очень нехороший пример для Северной Кореи, он покажет Пхеньяну, что попытки договариваться на самом деле легко могут быть сорваны ключевыми участниками договоренностей, без какого бы то ни было повода", - сказал М.Ульянов журналистам.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению иранской ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.