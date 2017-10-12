Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0087 RUR   0.0293 GBR   2.2435 TRY   0.4588

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.30 Brent   56.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 19° Завтра 12° 19° 14 Окт 13° 19° 15 Окт 12° 19°

Дальнее зарубежье 12.10.2017 09:47

Чиновники США полагают, что антивирус Касперского искал на компьютерах секретную информацию - газета

Антивирусное программное обеспечение компании "Лаборатория Касперского" якобы использовалось для "тайного сканирования компьютеров" по всему миру на предмет засекреченных документов правительства США и сверхсекретной информации, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По информации источников, созданное компанией ПО, которое при установке регулярно сканирует файлы компьютеров и ищет вирусы и другие вредоносные программы, "искало такие термины, как "сверхсекретно", которые могли быть написаны на засекреченных правительственных документах, а также секретные кодовые названия правительственных программ США".

"Пока не ясно, на какое количество правительственных компьютеров или сотрудников было направлено действие ПО "Касперского" и были ли украдены секретные правительственные материалы", - отмечают источники.

По словам чиновников, "в течение многих месяцев американские спецслужбы изучали программное обеспечение и даже проводили эксперименты в контролируемых условиях". "Эти эксперименты убедили чиновников, что "Касперский" использовался для обнаружения секретной информации", - пишет издание.

Ранее в среду "Лаборатория Касперского" опровергла возможность доступа к секретным данным при помощи продуктов компании, так как в них не предусмотрено подобных технических возможностей.

"Лаборатория Касперского" никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в мире заниматься кибершпионажем. Вопреки некоторым публикациям, в которых распространяется неверная информация, продукты компании не содержат каких-либо незаявленных возможностей, например, бэкдоров", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе компании.

В компании также отметили, что "Лаборатория Касперского" еще раз подтверждает свою готовность работать вместе с властями США, чтобы ответить на любые вопросы относительно продуктов компании, а также ее внутренних процедур.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КАСПЕРСКИЙ, АНТИВИРУС, ШПИОНАЖ


Похожие новости


В "Лаборатории Касперского" заявили об отсутствии политических связей или аффилированности с каким-либо правительством Матвиенко увидела в санкциях США в отношении "Лаборатории Касперского" антироссийскую истерию и происки конкурентов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]