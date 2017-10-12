Президент США Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост министра внутренней безопасности, сообщает Белый дом.
"Сегодня (11 октября, в среду - ИФ) Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть Кирстен Нильсен на должность министра внутренней безопасности. Госпожа Нильсен в настоящее время является первым заместителем главы аппарата Белого дома", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.
К.Нильсен имеет большой профессиональный опыт в таких областях, как национальная безопасность, кибербезопасность, критически важная инфраструктура и управление чрезвычайными ситуациями, отмечают в Белом доме.
Кандидатуру К.Нильсен должен утвердить Сенат Конгресса США.
Позиция ПАСЕ по отношению к Азербайджану носит предвзятый характер – помощник президента
Армения за минувшие сутки подвергла снайперскому обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Принятие ПАСЕ документов в отношении Баку заставляет Азербайджан пересмотреть свои отношения с Советом Европы – помощник президента
Инвестиции BP и ее партнеров по проектам в Азербайджане превысили $67 млрд – региональный президент
Азербайджан готов и далее вносить вклад в стабилизацию цен на нефть - Минэнерго
Население Азербайджана в январе-сентябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $310
Нью-йоркский винодел создал вино covfefe в честь Трампа
Мировые расходы на лечение связанных с ожирением болезней достигнут $1,2 трлн к 2025 г. - эксперты
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
О вкладе азербайджанцев – участников антифашистского Сопротивления рассказали в РИКЦ в Баку
Компания Bakcell была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) мобильной сетью в Азербайджане
Российский космонавт Сергей Рыжиков и бакинская молодежь: откровенная встреча. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»