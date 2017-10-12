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Дальнее зарубежье 12.10.2017 10:01

Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост министра внутренней безопасности

Президент США Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост министра внутренней безопасности, сообщает Белый дом.

"Сегодня (11 октября, в среду - ИФ) Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть Кирстен Нильсен на должность министра внутренней безопасности. Госпожа Нильсен в настоящее время является первым заместителем главы аппарата Белого дома", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

К.Нильсен имеет большой профессиональный опыт в таких областях, как национальная безопасность, кибербезопасность, критически важная инфраструктура и управление чрезвычайными ситуациями, отмечают в Белом доме.

Кандидатуру К.Нильсен должен утвердить Сенат Конгресса США.

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Тэги: США, ТРАМП, МИНИСТЕРСТВО, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]