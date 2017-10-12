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ТЭК 12.10.2017 09:15

Нефть дешевеет после трех сессий роста, Brent у $56,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в четверг падают, трейдеры ждут официальных данных о запасах энергоносителей в США и ежемесячного доклада Международного энергетического агентства.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 уменьшилась на $0,33 (0,58%) - до $56,61 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на $0,29 (0,57%) - до $51,01 за баррель.

В среду котировки нефтяных контрактов увеличились третью сессию подряд: Brent подорожала на $0,33 (0,6%), до $56,94 за баррель, WTI - на $0,38 (0,8%), до $51,30 за баррель. Рост поддержали обзор ОПЕК, повысившей оценки мирового спроса на нефть, и улучшившиеся прогнозы нефтяных цен от министерства энергетики США.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь на четверг, резервы нефти в США подскочили за неделю по 6 октября на 3,1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей, сообщил API.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на 400 тыс. баррелей за минувшую неделю. Запасы бензина, по их оценкам, уменьшились на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,64 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]