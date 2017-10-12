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Дальнее зарубежье 12.10.2017 10:49

Дипломатический скандал между США и Турцией не отразился на военных связях двух стран - шеф Пентагона

Разразившийся между США и Турцией дипломатический скандал не повлиял на взаимодействие между двумя станами в военной сфере, заверил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Мы поддерживаем очень тесное сотрудничество, очень тесные связи, взаимодействие и интеграция в военной области не была подвержена влиянию", - заявил министр журналистам при посещении штата Флорида.

Дж.Мэттис подчеркнул: "Мы хорошо работаем с ними на военном уровне".

Как сообщалось, посольство США в Анкаре и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание граждан двух стран.

Действия Вашингтона вызваны тем, что сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, находящимся в США, и его организацией.

По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о его выдаче.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, АРМИИ, СВЯЗИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]