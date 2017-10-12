Дипломатический скандал между США и Турцией не отразился на военных связях двух стран - шеф Пентагона

Разразившийся между США и Турцией дипломатический скандал не повлиял на взаимодействие между двумя станами в военной сфере, заверил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Мы поддерживаем очень тесное сотрудничество, очень тесные связи, взаимодействие и интеграция в военной области не была подвержена влиянию", - заявил министр журналистам при посещении штата Флорида.

Дж.Мэттис подчеркнул: "Мы хорошо работаем с ними на военном уровне".

Как сообщалось, посольство США в Анкаре и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание граждан двух стран.

Действия Вашингтона вызваны тем, что сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, находящимся в США, и его организацией.

По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о его выдаче.