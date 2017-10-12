О вкладе азербайджанцев – участников антифашистского Сопротивления рассказали в РИКЦ в Баку

11 октября 2017 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) прошла открытая лекция Ильгама Аббасова на тему «Азербайджанцы в движении Сопротивления». Молодой исследователь Ильгам Аббасов известен в Азербайджане своими статьями по данной тематике.
На лекцию собрались представители общественных организаций Азербайджана.
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1. В РИКЦ состоялась лекция «Азербайджанцы в движении Сопротивления»
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