О вкладе азербайджанцев – участников антифашистского Сопротивления рассказали в РИКЦ в Баку

11 октября 2017 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) прошла открытая лекция Ильгама Аббасова на тему «Азербайджанцы в движении Сопротивления». Молодой исследователь Ильгам Аббасов известен в Азербайджане своими статьями по данной тематике.

На лекцию собрались представители общественных организаций Азербайджана.

Фотографии:

1. В РИКЦ состоялась лекция «Азербайджанцы в движении Сопротивления»