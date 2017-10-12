Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 октября сохранил 1,7003 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 12 октября ЦБА установил 2,0194 манат/1EUR (11 октября - 2,0087 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 октября установил на уровне 0,0294 манат/1RUB (11 октября - 0,0293 манат/RUB).

А.Азизов