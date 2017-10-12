Военные России и Таджикистана реагируют на быстрое ухудшение ситуации в Афганистане - Шойгу

Ситуация в Афганистане динамично меняется не в лучшую сторону, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в четверг в ходе встречи с главой военного ведомства Таджикистана генерал-лейтенантом Шерали Мирзо.
"Военное и военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана развивается успешно. Мы проводим большое количество совместных учений, направленных на уменьшение рисков и повышение стабильности в этом регионе. Естественно, - с оглядкой на всё то, что происходит на границе Таджикистана. Я имею в виду в первую очередь Афганистан и те угрозы, которые идут оттуда в связи с довольно нестабильной ситуацией, которая динамично меняется. И меняется не в лучшую сторону", - сказал С.Шойгу.
"Помимо этого, - отметил С.Шойгу, - конечно, речь идёт и о помощи, поддержке в модернизации вооружённых сил Таджикистана. Здесь у нас идёт реализация большой программы, идёт неплохо. Думаю, что мы сегодня можем обсудить дальнейшие этапы реализации этой программы".
При этом он отметил, что "есть вопросы, связанные с работой российской военной базы здесь".
"Но это текущие дела, - сказал С.Шойгу. - Думаю, что мы их обсудим и найдём приемлемые решения. Во всём остальном наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере развивается достаточно успешно".
Он выразил уверенность, что все намеченные планы и цели будут выполнены. В том числе - подписан план сотрудничества между министерствами обороны России и Таджикистана на 2018 год.
В свою очередь министр обороны Таджикистана поблагодарил РФ и лично С.Шойгу за вклад в обеспечение безопасности в Центральноазиатском регионе.
Позиция ПАСЕ по отношению к Азербайджану носит предвзятый характер – помощник президента
Армения за минувшие сутки подвергла снайперскому обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Принятие ПАСЕ документов в отношении Баку заставляет Азербайджан пересмотреть свои отношения с Советом Европы – помощник президента
Инвестиции BP и ее партнеров по проектам в Азербайджане превысили $67 млрд – региональный президент
Азербайджан готов и далее вносить вклад в стабилизацию цен на нефть - Минэнерго
Население Азербайджана в январе-сентябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $310
Нью-йоркский винодел создал вино covfefe в честь Трампа
Мировые расходы на лечение связанных с ожирением болезней достигнут $1,2 трлн к 2025 г. - эксперты
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
О вкладе азербайджанцев – участников антифашистского Сопротивления рассказали в РИКЦ в Баку
Компания Bakcell была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) мобильной сетью в Азербайджане
Российский космонавт Сергей Рыжиков и бакинская молодежь: откровенная встреча. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»