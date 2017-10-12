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СНГ 12.10.2017 11:01

Военные России и Таджикистана реагируют на быстрое ухудшение ситуации в Афганистане - Шойгу

Ситуация в Афганистане динамично меняется не в лучшую сторону, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в четверг в ходе встречи с главой военного ведомства Таджикистана генерал-лейтенантом Шерали Мирзо.

"Военное и военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана развивается успешно. Мы проводим большое количество совместных учений, направленных на уменьшение рисков и повышение стабильности в этом регионе. Естественно, - с оглядкой на всё то, что происходит на границе Таджикистана. Я имею в виду в первую очередь Афганистан и те угрозы, которые идут оттуда в связи с довольно нестабильной ситуацией, которая динамично меняется. И меняется не в лучшую сторону", - сказал С.Шойгу.

"Помимо этого, - отметил С.Шойгу, - конечно, речь идёт и о помощи, поддержке в модернизации вооружённых сил Таджикистана. Здесь у нас идёт реализация большой программы, идёт неплохо. Думаю, что мы сегодня можем обсудить дальнейшие этапы реализации этой программы".

При этом он отметил, что "есть вопросы, связанные с работой российской военной базы здесь".

"Но это текущие дела, - сказал С.Шойгу. - Думаю, что мы их обсудим и найдём приемлемые решения. Во всём остальном наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере развивается достаточно успешно".

Он выразил уверенность, что все намеченные планы и цели будут выполнены. В том числе - подписан план сотрудничества между министерствами обороны России и Таджикистана на 2018 год.

В свою очередь министр обороны Таджикистана поблагодарил РФ и лично С.Шойгу за вклад в обеспечение безопасности в Центральноазиатском регионе.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, АФГАНИСТАН, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]