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Социум 12.10.2017 10:24

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $310

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 сентября 2017 года составляет 524,7 манат ($308,6 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 7,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 сентября 2017 года составило 1 млн 526,3 тыс. человек. Из них 875,8 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 650,5 тыс. человек – в частном.

При этом 21,5% работников заняты в сфере образования, 19% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,6% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,5% - строительстве, 7,1% - госуправлении и обороне, 4,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,5% - финансовой и страховой деятельностью, 10,6% - прочих сферах экономики.

Р.Бабаев

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Тэги: ЗАРПЛАТА, СРЕДНЯЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]