Население Азербайджана в январе-сентябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%

Население Азербайджана приобрело в январе-сентябре 2017 года в объектах торговли потребительских товаров на сумму 24 млрд 800,8 млн манатов, что на 2,1% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 12,6 млрд манатов (рост по сравнению с январем-сентябрем 2016г на 1,4%), непродовольственных товаров – 12,2 млрд манатов (рост на 2,9%).

По данным комитета, за отчетный период 45,8% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,8% - напитки и табачные изделия, 18,1% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,3% - электроприборы и мебель, 5,2% - автомобильное топливо, 1,4% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,7% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-сентябре 2017 года составили 143,5 манат, на покупку непродовольственных товаров – 139,9 манат.

А.Азизов