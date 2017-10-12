Трамп назвал сделку по иранской ядерной программе одним из самых неумело составленных соглашений

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс" заявил, что соглашение по ядерной программе Тегерана, по его мнению, не отвечает каким-либо профессиональным критериям.

"Я думаю, это одно из самых неумело составленных соглашений, которые я когда-либо видел", - сказал президент.

"Мы заключили (соглашение - ИФ), выступая со слабых позиций, хотя на самом деле у нас есть великая сила", - подчеркнул Д.Трамп.

По его словам, в результате сделки Иран получил "$150 млрд, а мы не получили ничего".

В то же время Д.Трамп не стал рассказывать, что он намерен предпринять дальше в связи с этой ситуацией.

"Мы увидим, что произойдет довольно-таки скоро", - сказал президент.

Ожидается, что Д.Трамп в четверг выступит с речью, в которой раскроет свою позицию относительно эффективности Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе, СВПД) и выполнения Тегераном его условий.

Американский лидер должен до 15 октября сообщить Конгрессу США, считает ли он, что Иран соблюдает положения соглашения с "шестеркой" международных посредников

Ранее соглашение по иранской ядерной программе неоднократно подвергалось критике со стороны Д.Трампа, который назвал эту сделку "позорной для США".

В свою очередь, позицию президента США по иранской ядерной программе раскритиковали как западные страны, так и власти Ирана.

В РФ также раскритиковали намерения США выйти из ядерной сделки с Ираном.

В частности, по словам директора Департамента по вопросам нераспространения контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова, выход США из соглашения по иранскому атому нанес бы удар по ситуации вокруг ракетной программы Пхеньяна.

"Если Соединённые Штаты пойдут по этому пути (выхода из СВПД - ИФ), то у всех у нас будет много головной боли. И, кстати, это будет очень нехороший пример для Северной Кореи, он покажет Пхеньяну, что попытки договариваться на самом деле легко могут быть сорваны ключевыми участниками договоренностей, без какого бы то ни было повода", - сказал М.Ульянов журналистам.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - к Совместному всеобъемлющему плану действий.

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.