Налоговая реформа позволит американским семьям сэкономить $4 тыс. в год, обещает Трамп

Американские домохозяйства смогут в среднем снизить налоги на $4 тыс. в год, если Конгресс США одобрит текущий план пересмотра федерального налогового кодекса, заявил в среду президент Дональд Трамп.
Он объяснил, что это произойдет в результате его призыва к снижению ставок налога на доходы физических лиц и на прибыль компаний.
Как пишет The Wall Street Journal, Д.Трамп ссылался на расчеты президентского экономического совета. Белый дом пока не опубликовал никаких документов, которые могли бы подтвердить заявленные президентом суммы. Однако экономический совет должен в ближайшие дни обнародовать подробную оценку последствий налоговой реформы.
Д.Трамп выступал с речью в столице штата Пенсильвания Гаррисберге, основную часть аудитории составляли водители-дальнобойщики.
"Когда движутся ваши грузовики, Америка растет", - сказал президент. "Американские грузовики будут скользить по нашим трассам, и какими же красивыми станут наши дороги: гладкими, прекрасными, без выбоин", - пообещал Д.Трамп.
Он призвал членов Конгресса поспешить с одобрением соответствующих законопроектов, в том числе о налоговой реформе.
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