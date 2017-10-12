Позиция ПАСЕ по отношению к Азербайджану носит предвзятый характер – помощник президента

Помощник президента Азербайджан по внешним вопросам Новруз Мамедов считает занимаемую Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) позицию в отношении Баку несправедливой и жестокой.

«Вызывает удивление и сожаление демонстрируемая в течение длительного времени со стороны ПАСЕ несправедливая и жестокая позиция в отношении Азербайджана», - написал Н.Мамедов на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, создается впечатление, что деятельность ПАСЕ направлена не на обеспечение интересов Европы, а в угоду определенных лиц и кругов.

«Сидящие в ПАСЕ некоторые лица ведут себя чуть ли не как члены суда инквизиции и считают своими обязанностями назначать наказания. Неужели они не видят, к чему может привести Европу такая политика ПАСЕ? Если ПАСЕ считает, что его основная миссия заключается в наказании своих партнеров, а само не имеет никаких обязательств, тогда для чего вообще необходима эта структура?» - подчеркнул помощник президента Азербайджана.

Р.Бабаев