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ТЭК 12.10.2017 11:07

Азербайджан готов и далее вносить вклад в стабилизацию цен на нефть - Минэнерго

Азербайджан готов и далее вносить вклад в вопрос стабилизации мировых цен на нефть, заявил заместитель министра энергетики республики Натик Аббасов в четверг на Международном нефтяном саммите Argus 2017 в Баку.

"Рост цен на нефть с начала с начала текущего года говорит о правильности предпринятых нефтедобывающими странами шагов. Азербайджан был одной из первых стран, который поддержал инициативу ОПЕК по сокращению добычи нефти для стабилизации мировых цен и до сих пор выполняет взятые на себя обязательства в полном объеме", - сказал Н.Аббасов.

Замминистра добавил, что "Азербайджан готов и в будущем внести свой вклад в общее дело по стабилизации мировых цен на нефть".

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Согласно договоренностям, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки - до ниже 800 тыс. б/с.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]