Инвестиции BP и ее партнеров по проектам в Азербайджане превысили $67 млрд – региональный президент

Суммарные инвестиции компании BP и ее партнеров по проектам в Азербайджане до сих пор превысили $67 млрд, заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в четверг на Международном нефтяном саммите Argus 2017 в Баку.

"Инвестиции, вложенные BP и ее партнерами по проектам в Азербайджане, превысили $67 млрд. До сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли добыто более 3,2 млрд. баррелей нефти и 30 млрд кубометров попутного газа. С месторождения Шах-Дениз за весь период с начала разработки добыто 85 млрд кубометров газа", - сказал Г.Джонс.

Он отметил, реализация проекта создания "Южного газового коридора" положит начало газовым поставкам из региона Каспийского моря в Европу.

Кроме того, по его мнению, подписание контракта на доразработку блока Азери-Чираг-Гюнешли даст старт новым большим инвестиционным вложениям в экономику Азербайджана.

Глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев, в свою очередь, отметил, что несмотря на 20-летний срок эксплуатации блока АЧГ запасы нефти на этом блоке в настоящее время оцениваются более 550 млн тонн и "это не окончательная цифра".

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в проект в 2018-2049гг оцениваются в $40 млрд.

Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), ГНКАР (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%) и TPAO (19%). Добыча газа на месторождении началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова