Член Еврокомиссии по политике добрососедства Хан посетит Белоруссию 17 октября - МИД

Член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на следующей неделе во вторник посетит Белоруссию, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.
"Й.Хан посетит Беларусь 17 октября", - заявил Д.Мирончик в четверг на брифинге в Минске.
По информации пресс-секретаря, в рамках визита запланирована встреча с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, ряд других встреч.
"Стороны обсудят перспективы взаимодействия Беларуси и ЕС в разных отраслях, а также подготовку к саммиту "Восточного партнерства", который состоится в ноябре в Брюсселе", - сказал представитель МИД.
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