Член Еврокомиссии по политике добрососедства Хан посетит Белоруссию 17 октября - МИД

Член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на следующей неделе во вторник посетит Белоруссию, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

"Й.Хан посетит Беларусь 17 октября", - заявил Д.Мирончик в четверг на брифинге в Минске.

По информации пресс-секретаря, в рамках визита запланирована встреча с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, ряд других встреч.

"Стороны обсудят перспективы взаимодействия Беларуси и ЕС в разных отраслях, а также подготовку к саммиту "Восточного партнерства", который состоится в ноябре в Брюсселе", - сказал представитель МИД.