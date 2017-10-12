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СНГ 12.10.2017 14:48

Член Еврокомиссии по политике добрососедства Хан посетит Белоруссию 17 октября - МИД

Член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на следующей неделе во вторник посетит Белоруссию, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

"Й.Хан посетит Беларусь 17 октября", - заявил Д.Мирончик в четверг на брифинге в Минске.

По информации пресс-секретаря, в рамках визита запланирована встреча с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, ряд других встреч.

"Стороны обсудят перспективы взаимодействия Беларуси и ЕС в разных отраслях, а также подготовку к саммиту "Восточного партнерства", который состоится в ноябре в Брюсселе", - сказал представитель МИД.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ПАРТНЕРСТВО, ЕВРОКОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]