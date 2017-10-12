Правительство Нидерландов не знает о возможном появлении новых предварительных докладов о расследовании катастрофы в небе над Донбассом в 2014 году малайзийского "Боинга-777" рейса MH-17, сообщила "Интерфаксу" посол Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос.

По ее словам, правительство Нидерландов не вмешивается в деятельность независимой группы, занимающейся расследованием катастрофы, но оказывает дипломатическое содействие в случае необходимости.

"Насколько мы понимаем, эта группа (занимающаяся независимым расследованием - ИФ) сейчас собирает всю информацию (о катастрофе - ИФ), и они выступят с заявлением, когда их работа закончится", - сказала Р.Джонс-Бос.

Она подчеркнула, что вторая следственная группа, куда входят представители стран, граждане которой погибли в авиакатастрофе, также продолжит работу, "пока виновные не будут установлены, найдены и наказаны".

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. В сентябре 2016 года международная группа следователей опубликовала доклад о предварительных результатах расследования, в котором сделала вывод о том, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", ракетой которого был сбит самолет, был доставлен из России. Российская сторона категорически не согласилась с выводами международной следственной группы.