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Дальнее зарубежье 12.10.2017 15:43

Безопасность Евросоюза и его соседей взаимосвязаны - спецпредставитель генсека НАТО

Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай считает, что Европа будет чувствовать себя гораздо безопаснее в условиях стабильности ее соседей.

"Все мы можем представить, что бы произошло, если бы безопасность НАТО в военном плане встала бы под знаком вопроса. Это был бы ужас, в том числе и для наших партнеров", - сказал Д.Аппатурай, выступая в четверг на конференции по обороне и безопасности Грузии, проходящей в Батуми.

По его словам, несколько дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находился в Румынии, где сформирован батальон многонациональных сил.

"Мы должны работать с нашими партнерами в Балтийском и Черном морях по обмену информацией, проведению совместных учений. В регионе Балтийского моря этот процесс более развит, так как мы начали его раньше. Мы уверены, что Европа будет в гораздо большей безопасности в условиях стабильности и безопасности ее соседей", - заявил Д.Аппатурай.

Он отметил, что в НАТО внимательно следят за осуществляемыми в Грузии реформами, которые обеспечивают ее максимальное сближение с альянсом.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]