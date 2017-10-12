Безопасность Евросоюза и его соседей взаимосвязаны - спецпредставитель генсека НАТО

Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай считает, что Европа будет чувствовать себя гораздо безопаснее в условиях стабильности ее соседей.
"Все мы можем представить, что бы произошло, если бы безопасность НАТО в военном плане встала бы под знаком вопроса. Это был бы ужас, в том числе и для наших партнеров", - сказал Д.Аппатурай, выступая в четверг на конференции по обороне и безопасности Грузии, проходящей в Батуми.
По его словам, несколько дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находился в Румынии, где сформирован батальон многонациональных сил.
"Мы должны работать с нашими партнерами в Балтийском и Черном морях по обмену информацией, проведению совместных учений. В регионе Балтийского моря этот процесс более развит, так как мы начали его раньше. Мы уверены, что Европа будет в гораздо большей безопасности в условиях стабильности и безопасности ее соседей", - заявил Д.Аппатурай.
Он отметил, что в НАТО внимательно следят за осуществляемыми в Грузии реформами, которые обеспечивают ее максимальное сближение с альянсом.
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