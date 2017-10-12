Азербайджан доволен выбором Баку в качестве площадки для встречи глав генштабов ВС России и США – президент Алиев

Азербайджан доволен тем, что Москва и Вашингтон выбрали Баку местом проведения встречи глав генеральных штабов России и США, заявил президент Ильхам Алиев
«Особенно хотел бы отметить, что первая встреча начальников генеральных штабов армий России и США была проведена в Баку, и мы рады, что наша страна была выбрана для проведения этой встречи», - подчеркнул И.Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Сочи.
По его словам, Азербайджан предоставил площадку для проведения таких переговоров. «Сам факт проведения в Азербайджане такой встречи, конечно, нас радует и также говорит о той роли, которую играет Азербайджан в деле снижения рисков», - подчеркнул президент, выступление которого опубликовано на сайте главы государства.
Он отметил, что в Баку также состоялась первая встреча начальника генерального штаба России и военного командования НАТО.
«И последняя тема, которую я бы хотел отметить, связана с вопросами укрепления безопасности. Мы рады, что Азербайджан и в этом направлении предоставляет возможность для снижения рисков. В будущем мы также готовы вносить свой вклад в дело укрепления безопасности и снижения рисков», - сказал И.Алиев.
Как сообщалось, начальники генштабов России и США на состоявшейся 16 февраля в Баку встрече договорились о совместных мерах по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и предотвращению рисков возникновения инцидентов.
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд также обменялись мнениями о текущем состоянии российско-американских отношений, оценками ситуации в сфере международной безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других ключевых регионах мира.
Р.Бабаев
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