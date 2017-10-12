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Финансы 12.10.2017 15:06

Рудаков введен в правление VTB Bank (Azerbaijan)

Новым членом правления ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" назначен Роман Рудаков, отмечается в сообщении банка.

Р.Рудаков с 2017 года возглавляет финансовый департамент ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)".

Р.Рудаков окончил Белгородский Государственный Университет, а также Московский Государственный институт стали и сплавов. Имеет большой опыт в банковской сфере - занимал руководящие должности в таких российских банках, как «Уралсиб», «ПромСервисБанк», «Банк Александровский» и другие.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка 51% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, ПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]