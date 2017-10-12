SOCAR в январе-сентябре сократила добычу нефти на 2%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре 2017 года добыла 5 млн 579,3 тыс. тонн нефти, что на 1,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

В сентябре текущего года добыча нефти по SOCAR составила 615,8 тыс. тонн.

В целом, по Азербайджану в январе-сентябре 2017 года добыча нефти составила 28 млн 820,8 тыс. тонн (спад на 7,9%).

По Азербайджану в сентябре добыча составила 3 млн 219,6 тыс. тонн нефти.

В 2016 году SOCAR добыла 7 млн 521 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова