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ТЭК 12.10.2017 15:15

SOCAR в январе-сентябре сократила добычу нефти на 2%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре 2017 года добыла 5 млн 579,3 тыс. тонн нефти, что на 1,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

В сентябре текущего года добыча нефти по SOCAR составила 615,8 тыс. тонн.

В целом, по Азербайджану в январе-сентябре 2017 года добыча нефти составила 28 млн 820,8 тыс. тонн (спад на 7,9%).

По Азербайджану в сентябре добыча составила 3 млн 219,6 тыс. тонн нефти.

В 2016 году SOCAR добыла 7 млн 521 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]