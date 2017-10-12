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Дальнее зарубежье 12.10.2017 16:47

Переговорщик от ЕС по Brexit Барнье обеспокоен застоем в переговорах

Координатор переговоров по Brexit от Европейского союза Мишель Барнье в четверг заявил, что переговоры с британской стороной, в частности по финансовому урегулированию, находятся в состоянии "застоя", и выразил обеспокоенность по этому поводу.

"Мы пришли к состоянию застоя (в вопросе финансового урегулирования - ИФ), и это вызывает беспокойство", - заявил М.Барнье в ходе выступления, транслировавшего в эфире Би-би-си.

Ранее на этой неделе председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в ЕС к декабрю 2017 года ожидают прогресса в переговорах о выходе Великобритании из состава ЕС.

Референдум, в ходе которого большинство подданных Соединенного Королевства - почти 52% - проголосовали за выход страны из Евросоюза, состоялся в июне 2016 года.

29 марта 2017 года Великобритания официально подала заявку на выход из ЕС. Ожидается, что процесс будет длиться как минимум два года.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]