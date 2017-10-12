Переговорщик от ЕС по Brexit Барнье обеспокоен застоем в переговорах

Координатор переговоров по Brexit от Европейского союза Мишель Барнье в четверг заявил, что переговоры с британской стороной, в частности по финансовому урегулированию, находятся в состоянии "застоя", и выразил обеспокоенность по этому поводу.
"Мы пришли к состоянию застоя (в вопросе финансового урегулирования - ИФ), и это вызывает беспокойство", - заявил М.Барнье в ходе выступления, транслировавшего в эфире Би-би-си.
Ранее на этой неделе председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в ЕС к декабрю 2017 года ожидают прогресса в переговорах о выходе Великобритании из состава ЕС.
Референдум, в ходе которого большинство подданных Соединенного Королевства - почти 52% - проголосовали за выход страны из Евросоюза, состоялся в июне 2016 года.
29 марта 2017 года Великобритания официально подала заявку на выход из ЕС. Ожидается, что процесс будет длиться как минимум два года.
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