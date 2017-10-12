SOCAR в январе-сентябре сократила добычу газа на 5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре 2017 года добыла 4 млрд 457,8 млн кубометров газа, что на 5,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

При этом в сентябре компанией добыто 498,7 млн кубометров газа.

В целом, по Азербайджану в январе-сентябре 2017 года добыча составила 21 млрд 118,1 млн кубометров газа (спад на 5,3% - ИФ-Аз), в том числе в сентябре - 2 млрд 414 млн кубометров.

SOCAR в 2016 году добыла 6 млрд 266,7 млн кубометров газа.

Н.Аббасова