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ТЭК 12.10.2017 15:24

SOCAR в январе-сентябре сократила добычу газа на 5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре 2017 года добыла 4 млрд 457,8 млн кубометров газа, что на 5,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

При этом в сентябре компанией добыто 498,7 млн кубометров газа.

В целом, по Азербайджану в январе-сентябре 2017 года добыча составила 21 млрд 118,1 млн кубометров газа (спад на 5,3% - ИФ-Аз), в том числе в сентябре - 2 млрд 414 млн кубометров.

SOCAR в 2016 году добыла 6 млрд 266,7 млн кубометров газа.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: SOCAR, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]