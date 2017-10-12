В Астане недоумевают искажением премьером Киргизии информации относительно его встречи с Назарбаевым по ситуации на границе

В правительстве Казахстана опровергли размещенную на персональной странице премьер-министра Киргизии Сапара Исакова в соцсети информацию о якобы состоявшихся "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи его переговорах с президентом Нурсултаном Назарбаевым.
"Во-первых, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи (РФ) переговоров президента Казахстана с премьер-министром Кыргызстана не проводилось. Имел место краткий подход г-на С.Исакова к главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook", - подчеркивается в заявлении пресс-службы премьер-министра Казахстана, распространенном в четверг.
"Во-вторых, информация о том, что президент Казахстана "дал поручение правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе" не соответствует действительности", - отмечается в заявлении.
На самом деле, говорится в нем, кабинету министров поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу.
Пресс-служба премьер-министра Казахстана "официально выражает недоумение распространением искаженной информации и подтверждает свою открытость к сотрудничеству с любыми СМИ в вопросе предоставления объективной информации".
В пресс-службе напомнили, что в настоящее время Погранслужба КНБ Казахстана совместно с МВД, комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-киргизском участке, плановую пограничную операцию. Усиление досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, производится в рамках действующего законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан.
Никаких ограничений или запретов на пересечение границы не производится, подчеркнули в пресс-службе.
В свою очередь пограничная служба Киргизии также перешла на усиленный вариант пограничного контроля на период подготовки и проведения 15 октября выборов президента республики, заметили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.
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