Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0194 RUR   0.0294 GBR   2.2545 TRY   0.4672

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.30 Brent   56.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 12° 19° 14 Окт 13° 19° 15 Окт 12° 19°

СНГ 12.10.2017 16:32

В Астане недоумевают искажением премьером Киргизии информации относительно его встречи с Назарбаевым по ситуации на границе

В правительстве Казахстана опровергли размещенную на персональной странице премьер-министра Киргизии Сапара Исакова в соцсети информацию о якобы состоявшихся "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи его переговорах с президентом Нурсултаном Назарбаевым.

"Во-первых, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи (РФ) переговоров президента Казахстана с премьер-министром Кыргызстана не проводилось. Имел место краткий подход г-на С.Исакова к главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook", - подчеркивается в заявлении пресс-службы премьер-министра Казахстана, распространенном в четверг.

"Во-вторых, информация о том, что президент Казахстана "дал поручение правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе" не соответствует действительности", - отмечается в заявлении.

На самом деле, говорится в нем, кабинету министров поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу.

Пресс-служба премьер-министра Казахстана "официально выражает недоумение распространением искаженной информации и подтверждает свою открытость к сотрудничеству с любыми СМИ в вопросе предоставления объективной информации".

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время Погранслужба КНБ Казахстана совместно с МВД, комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-киргизском участке, плановую пограничную операцию. Усиление досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, производится в рамках действующего законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан.

Никаких ограничений или запретов на пересечение границы не производится, подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь пограничная служба Киргизии также перешла на усиленный вариант пограничного контроля на период подготовки и проведения 15 октября выборов президента республики, заметили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КИРГИЗИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Президент Казахстана освободил от должности вице-премьера Тасмагамбетова Сформирован новый состав правительства Казахстана Назарбаев утвердил состав нового правительства Казахстана Правительство Казахстана уходит в отставку Все казахстанские министры, кроме главы Минэкономразвития, сохранили свои посты в новом кабинете - указ Назарбаева Правительство Казахстана будет сформировано за 10 дней - Назарбаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]