Стоимость строительства НПЗ STAR в Турции возросла до $6 млрд

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в сентябре 2018 года начать продажу первой продукции, произведенной на нефтеперерабатывающем заводе "STAR" в Турции, заявил глава компании SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов журналистам в четверг.

"Основные строительные работы выполнены на 95%. Производство продукции на заводе начнется в августе, первые продажи - в сентябре 2018 года. На полную мощность по переработке 10 млн тонн нефти в год предприятие выйдет в 2019 году", - сказал З.Гахраманов.

Он также сообщил, что связи с некоторыми техническими изменениями, внесенными в проект, стоимость строительства НПЗ STAR подорожала с $5,4 млрд до $6 млрд.

"Когда завод проектировался, мы ориентировались на определенные сорта нефти. Сейчас мы расширили ассортимент поставляемой нефти. Это вызвало необходимость в создании дополнительных резервуарных мощностей. С учетом изменений в проекте, его стоимость увеличилась с $5,4 млрд до $6 млрд. Эта сумма включает стоимость строительства и определенные расходы по банковским кредитам", - отметил он.

SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).

Мощность НПЗ составит 10 млн тонн нефти в год. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

В июне 2014 года компания SOCAR Turkiye Enerji подписала кредитные соглашения с 23 коммерческими банками о финансировании проекта строительства НПЗ STAR. Объем привлеченных средств составил $3 млрд 290 млн.

Н.Аббасова