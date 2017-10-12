Атамбаев выступил против отстранения кого-либо из кандидатов в президенты Киргизии от участия в выборах

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев убежден, что Центризбирком не должен снимать никого из кандидатов на пост главы государства за несколько дней до выборов.

"Еще 10 дней назад я поручил своей администрации, чтобы побеседовали с каждым, попросили каждого члена ЦИК, чтобы никого не снимали с дистанции", - заявил Алмазбек Атамбаев, выступая в четверг в Оше на церемонии открытия Академии футбола.

"Осталось всего три дня до выборов, народ Киргизии выберет достойного президента. (. . .) Я верю в свой народ, люди быстро разберутся, что к чему. Я и сам обманывался, у меня самого глаза открылись буквально 1,5 месяца назад, но у нас другой народ, и нам дороже всего единство", - сказал А.Атамбаев.

Он подчеркнул, что предстоящие 15 октября "выборы президента Киргизии пройдут чисто и прозрачно.

На текущей неделе в ЦИК Киргизии заявили, что, несмотря на существующие законодательные ограничения, связанные с отсутствием возможности исключать кандидата из предвыборной борьбы за пять дней до голосования, Центризбирком может сделать это случае серьезных нарушений закона со стороны любого претендента.

Эксперты в Киргизии отмечают, что данное заявление ЦИК связано с оппозиционным кандидатом, экс-премьером и лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбеком Бабановым, который 10 октября получил третье предупреждение от Центральной избирательной комиссии за серьезные нарушения правил предвыборной агитации.

О.Бабанов считается основным соперников кандидата на пост главы государства от пропрезидентской Социал-демократической партии, бывшего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.