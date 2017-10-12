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Регион 12.10.2017 17:16

МИД Ирана подтвердил участие в московской конференции по нераспространению

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи примет участие в Московской конференции по нераспространению, которая пройдёт на следующей неделе, сообщили "Интерфаксу" организаторы мероприятия.

"А.Аракчи подтвердил своё участие в качестве докладчика", - сказал собеседник агентства.

А.Аракчи - главный переговорщик по иранской ядерной проблеме. Его визит в Москву состоится на фоне обострения ситуации вокруг соглашения по атому между Ираном и "шестёркой". Президент США Дональд Трамп неоднократно резко критиковал соглашение и не исключал возможности выхода Вашингтона из него.

Московская конференция по нераспространению пройдет 19-21 октября, ожидается участие более 200 исследователей, ученых, дипломатов и государственных экспертов, вовлеченных в решение проблем безопасного развития атомной энергетики, ядерного нераспространения и контроля над вооружениями, из 40 стран мира и международных организаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КОНФЕРЕНЦИЯ, НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]