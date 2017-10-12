Президент РФ Владимир Путин получил от представителей деловых кругов ФРГ подарки к прошедшему дню рождения: статуэтку лучшего голкипера XX века, знаменитого советского футболиста Льва Яшина и футболку центрального форварда германской сборной под неслучайным номером 9.

Подарок российскому президенту в ходе его встречи с представителями деловых кругов Германии вручил глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

"Вы и восточный комитет германской экономики одногодки, родились в 1952 и это нас объединяет. Немного позже, в 1954 году Германия впервые стала чемпионом мира по футболу и мы, конечно же, все надеемся на то что и в следующем году мы выступим также успешно", - сказал В.Бюхеле.

Он отметил, что хотел бы видеть в финале чемпионата мира 2018 года, который пройдет в РФ, сборные России и Германии.

"Чемпионат мира определенно еще теснее свяжет и немцев, и русских. И мы надеемся, что мы будем поддерживать и болеть друг за друга, поэтому вам на это событие в качестве небольшого сувенира и талисмана привезли футболку немецкой национальной команды под номером центрального нападающего - 9, а в качестве талисмана для российской национальной сборной мы нашли небольшую статуэтку Льва Яшина, который без всякого сомнения является крупнейшим голкипером 20-го столетия, которого, кстати, и Германия очень любит", - сказал В.Бюхеле.

"Пусть эти два сувенира принесут и нам, и вам удачу. Тогда наверняка мы и встретимся в рамках большого финала Россия-Германия, и мы с удовольствием приедем на этот финал", - добавил Восточного комитета немецкой экономики.