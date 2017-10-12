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СНГ 12.10.2017 17:32

Немецкие бизнесмены подарили Путину футбольные "сувениры-талисманы" с пожеланием увидеть в финале ЧМ-2018 сборные России и ФРГ

Президент РФ Владимир Путин получил от представителей деловых кругов ФРГ подарки к прошедшему дню рождения: статуэтку лучшего голкипера XX века, знаменитого советского футболиста Льва Яшина и футболку центрального форварда германской сборной под неслучайным номером 9.

Подарок российскому президенту в ходе его встречи с представителями деловых кругов Германии вручил глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

"Вы и восточный комитет германской экономики одногодки, родились в 1952 и это нас объединяет. Немного позже, в 1954 году Германия впервые стала чемпионом мира по футболу и мы, конечно же, все надеемся на то что и в следующем году мы выступим также успешно", - сказал В.Бюхеле.

Он отметил, что хотел бы видеть в финале чемпионата мира 2018 года, который пройдет в РФ, сборные России и Германии.

"Чемпионат мира определенно еще теснее свяжет и немцев, и русских. И мы надеемся, что мы будем поддерживать и болеть друг за друга, поэтому вам на это событие в качестве небольшого сувенира и талисмана привезли футболку немецкой национальной команды под номером центрального нападающего - 9, а в качестве талисмана для российской национальной сборной мы нашли небольшую статуэтку Льва Яшина, который без всякого сомнения является крупнейшим голкипером 20-го столетия, которого, кстати, и Германия очень любит", - сказал В.Бюхеле.

"Пусть эти два сувенира принесут и нам, и вам удачу. Тогда наверняка мы и встретимся в рамках большого финала Россия-Германия, и мы с удовольствием приедем на этот финал", - добавил Восточного комитета немецкой экономики.

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Тэги: РОССИЯ, ФРГ, ПУТИН, ПОДАРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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