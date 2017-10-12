Алиев, Путин и Рухани встретятся 1 ноября в Тегеране

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить с визитом Иран, сообщил в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Визит готовится", - сказал Д.Песков в ответ на просьбу подтвердить информацию иранской стороны о том, что в Тегеране 1 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Азербайджана.
Тем временем, азербайджанские СМИ со ссылкой на посольство Ирана в Баку сообщили о том, что трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Ирана и России пройдет в Тегеране 1 ноября, лидеры обсудят вопросы регионального сотрудничества. Кроме того, согласно сообщению иранского посольства, запланировано и проведение двусторонних встреч участников саммита.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что В.Путин до конца года посетит Иран, где пройдет трехсторонняя встреча российского, азербайджанского и иранского лидеров.
Первый трехсторонний саммит состоялся в Баку в августе 2016 года. В ходе этой встречи В.Путин заявил, что Россия готова активно взаимодействовать с Ираном и Азербайджаном в новом формате, и выразил надежду, что он будет способствовать развитию каспийского региона.
Тогда же иранский президент Хасан Рухани предложил провести следующий трехсторонний саммит в своей стране.
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