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Регион 12.10.2017 16:03

Алиев, Путин и Рухани встретятся 1 ноября в Тегеране

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить с визитом Иран, сообщил в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Визит готовится", - сказал Д.Песков в ответ на просьбу подтвердить информацию иранской стороны о том, что в Тегеране 1 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Азербайджана.

Тем временем, азербайджанские СМИ со ссылкой на посольство Ирана в Баку сообщили о том, что трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Ирана и России пройдет в Тегеране 1 ноября, лидеры обсудят вопросы регионального сотрудничества. Кроме того, согласно сообщению иранского посольства, запланировано и проведение двусторонних встреч участников саммита.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что В.Путин до конца года посетит Иран, где пройдет трехсторонняя встреча российского, азербайджанского и иранского лидеров.

Первый трехсторонний саммит состоялся в Баку в августе 2016 года. В ходе этой встречи В.Путин заявил, что Россия готова активно взаимодействовать с Ираном и Азербайджаном в новом формате, и выразил надежду, что он будет способствовать развитию каспийского региона.

Тогда же иранский президент Хасан Рухани предложил провести следующий трехсторонний саммит в своей стране.

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Тэги: ПУТИН, ИРАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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