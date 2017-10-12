Азербайджан и Беларусь создадут Научный фонд парламентских структур

Азербайджан и Беларусь договорились о создании научного фонда парламентских структур, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

«Председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко и председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов подписали совместное заявление между Национальным собранием Беларуси и Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана по итогам официального визита азербайджанской делегации в Беларусь», - говорится в сообщении.

Стороны закрепили свои намерения парламентскими методами способствовать расширению и углублению взаимодействия республик в торгово-экономической, культурной, научной, образовательной и иных областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме этого, достигнута также договоренность инициировать развитие межрегиональных связей и оказывать всемерную поддержку механизмам разностороннего сотрудничества.

Парламентская делегация Азербайджана во главе с О.Асадовым прибыла в Беларусь 10 октября. Программа визита включала встречи с руководством белорусского парламента, обсуждение вопросов, касающихся развития межпарламентского взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества двух стран и др.

Р.Бабаев