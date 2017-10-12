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Наука и образование 12.10.2017 16:05

Азербайджан и Беларусь создадут Научный фонд парламентских структур

Азербайджан и Беларусь договорились о создании научного фонда парламентских структур, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

«Председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко и председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов подписали совместное заявление между Национальным собранием Беларуси и Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана по итогам официального визита азербайджанской делегации в Беларусь», - говорится в сообщении.

Стороны закрепили свои намерения парламентскими методами способствовать расширению и углублению взаимодействия республик в торгово-экономической, культурной, научной, образовательной и иных областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме этого, достигнута также договоренность инициировать развитие межрегиональных связей и оказывать всемерную поддержку механизмам разностороннего сотрудничества.

Парламентская делегация Азербайджана во главе с О.Асадовым прибыла в Беларусь 10 октября. Программа визита включала встречи с руководством белорусского парламента, обсуждение вопросов, касающихся развития межпарламентского взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества двух стран и др.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ПАРЛАМЕНТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]