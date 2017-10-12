Азербайджан и Беларусь создадут Научный фонд парламентских структур

Азербайджан и Беларусь договорились о создании научного фонда парламентских структур, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.
«Председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко и председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов подписали совместное заявление между Национальным собранием Беларуси и Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана по итогам официального визита азербайджанской делегации в Беларусь», - говорится в сообщении.
Стороны закрепили свои намерения парламентскими методами способствовать расширению и углублению взаимодействия республик в торгово-экономической, культурной, научной, образовательной и иных областях, представляющих взаимный интерес.
Кроме этого, достигнута также договоренность инициировать развитие межрегиональных связей и оказывать всемерную поддержку механизмам разностороннего сотрудничества.
Парламентская делегация Азербайджана во главе с О.Асадовым прибыла в Беларусь 10 октября. Программа визита включала встречи с руководством белорусского парламента, обсуждение вопросов, касающихся развития межпарламентского взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества двух стран и др.
Р.Бабаев
Министром энергетики Азербайджана назначен Парвиз Шахбазов
Представитель департамента по обороне США находится с визитом в Азербайджане
Азербайджан доволен выбором Баку в качестве площадки для встречи глав генштабов ВС России и США – президент Алиев
SOCAR планирует перенести на БНПЗ установку по первичной переработке нефти
Стоимость строительства НПЗ STAR в Турции возросла до $6 млрд
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ФАТХ и ХАМАС заключили договор о примирении - СМИ
Атамбаев выступил против отстранения кого-либо из кандидатов в президенты Киргизии от участия в выборах
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
«Наследники Победы» собрались в Баку на международную конференцию. Фоторепортаж
О вкладе азербайджанцев – участников антифашистского Сопротивления рассказали в РИКЦ в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»