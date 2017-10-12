Трудно представить, как можно юридически выйти из сделки по Ирану - Лавров

В Москве с трудом представляют себе возможность выхода из сделки по Ирану через юридические механизмы, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С учетом того статуса, который эта договоренность имеет, включая решение о ее одобрении высшим органом, отвечающим за мир и безопасность в современном мире, мне трудно представить, как можно юридически выйти из договоренности, которая являет собой продукт коллективного труда, признанный всеми как международно-правовой акт, подлежащий к исполнению", - сказал С.Лавров в четверг на пресс-конференции в Москве.

"Могу вас заверить, что все остальные участники этой договоренности, "шестерка" плюс Иран, кроме США, уже публично заявили о том, что настаивают на ее полном выполнении", - добавил министр.