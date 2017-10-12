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12.10.2017 16:24

«Наследники Победы» собрались в Баку на международную конференцию. Фоторепортаж

12 октября с.г. в Баку открылась Международная конференция «Консолидация и единство народов как основной фактор в победе над фашизмом и сохранении мира». В ней принимают участие делегации из 19 стран. Конференция организована Союзом граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия «Международный союз "Наследники Победы"», Организацией Ветеранов Войны, Труда и Вооруженных Сил Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Академии военных наук Российской Федерации и Координационного совета международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств».

Приветственный адрес Россотрудничества участникам конференции огласил руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Фотографии:


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]