«Наследники Победы» собрались в Баку на международную конференцию. Фоторепортаж

12 октября с.г. в Баку открылась Международная конференция «Консолидация и единство народов как основной фактор в победе над фашизмом и сохранении мира». В ней принимают участие делегации из 19 стран. Конференция организована Союзом граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия «Международный союз "Наследники Победы"», Организацией Ветеранов Войны, Труда и Вооруженных Сил Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Академии военных наук Российской Федерации и Координационного совета международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств».

Приветственный адрес Россотрудничества участникам конференции огласил руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

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