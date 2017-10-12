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Дальнее зарубежье 12.10.2017 16:30

США бесплатно поставляют оружие террористам, утверждает Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике власти США, обвинив их в поставках оружия вооруженным формированиям, считающихся Анкарой террористическими, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей.

"Когда Турция обращается с просьбой о продаже оружия, в Вашингтоне ссылаются на необходимость одобрения Конгресса. Но когда дело касается террористических организаций, они снабжаются оружием на безвозмездной основе", - приводит агентство слова Р.Т.Эрдогана.

При этом глава турецкого государства упомянул о существовании масштабного плана по предотвращению развития страны.

"Этот грязный план включает в себя экономический саботаж, путчистов, вооруженных танками и самолетами, попытки формирования межрелигиозного и межэтнического противостояния. Он же предусматривает поддержку террористических организаций", - сказал он.

По его словам, в этом плане задействованы движение FETO, возглавляемое живущим в США исламским проповедником Фетуллахом Гюленом, Рабочая партия Курдистана, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и Революционная народно-освободительная партия-фронт (РНОПФ).

Турецкие власти обвиняют в организации попытки путча, предпринятого в ночь на 16 июля 2016 года, Ф.Гюлена. Сам Ф.Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, США, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]